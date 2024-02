Incidente nel centro di Putignano: auto si schianta contro un palazzo

Un'auto si è schiantata la notte scorsa contro una palazzina condominiale a Putignano, nel Barese. Non si segnalano, al momento, feriti gravi. Sul posto sono giunti gli agenti del locale Commissariato di Polizia per i rilievi. In base a una prima ricostruzione, il conducente, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della sua Mercedes andando a sbattere contro l'edificio.