Incidente sulla Conversano-Putignano, auto finisce fuori strada: un ferito in codice rosso

Incidente in tarda mattinata sulla provinciale che collega Conversano a Putignano. Per cause da accertare, l'autovettura ha sbandato finendo fuori strada, terminando la corsa in una scarpata. La persona alla guida, rimasta ferita, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri, cui spetterà ora ricostruire le cause dell'accaduto.

(Foto Vivilastrada.it)