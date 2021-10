Incidente nel Barese: auto si ribalta sulla provinciale, due feriti gravi

Grave incidente, nel primo pomeriggio di domenica 31 ottobre, a pochi chilometri dal centro abitato di Putignano, sulla provinciale 237 per Noci.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Multipla con a bordo due persone ha sbandato e si è ribaltata, finendo di traverso sulla carreggiata. Gravemente feriti i due occupanti della vettura, l'uomo alla guida e una donna che viaggiava come passeggera: i due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice rosso in ospedale.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gioia del Colle, che dovranno stabilire le cause del sinistro, e i vigili del fuoco. Intervenuti anche agenti della Polizia locale e volontari dei Rangers per la gestione della viabilità.



(Foto Vivilastrada.it)