Incidente tra Putignano e Turi, auto si ribalta e si schianta contro muretto: ferito in codice rosso

Un automobilista è rimasto ferito in modo grave, questa mattina, sulla Strada Statale 172 tra Putignano e Turi /nel Barese) a seguito di un incidente avvenuto nelle prime ore della mattinata. La sua auto, per cause non ancora accertate, si è ribaltata finendo la sua corsa contro un muretto a secco.

L'uomo è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giacomo di Monopoli. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, personale Anas e la Polizia Stradale.