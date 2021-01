Cade dalla moto per le strade di Roma: muore militare barese dell'Esercito, aveva 33 anni

Raffaele Smaldone è deceduto per le ferite riportate a seguito dello schianto avvenuto sulla 'tangenziale' in direzione dello Stadio Olimpico. La polizia Locale della Capitale ha avviato accertamenti

Un incidente con la sua moto per le strade di Roma è costato la vita a Raffaele Smaldone, capitano dell'Esercito di origini baresi. Aveva 33 anni. Lo schianto si è verificato attorno alle 12 di ieri (giovedì 28 gennaio, ndr) all'altezza della 'tangenziale' in direzione dello stadio Olimpico.

Smaldone, come riporta RomaToday, era in sella di una Yamaha Mt 850 quando, secondo una ricostruzione della Polizia Locale, è caduto poco dopo lo svincolo di via Salaria. Trasportato in codice rosso all'ospedale Pertini, il 33enne ufficiale è deceduto poche ore dopo. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto, anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento, infatti, non vi sarebbero testimoni dello schianto. La Locale ha lanciato un appello fornendo i numeri del Comando per rilasciare eventuali testimonianze chiamando lo 0667693902 oppure con lo 04 finale

L'Esercito: "Cordoglio per la morte di Raffaele Smaldone"

L'Esercito Italiano, attraverso i social network, ha espresso il proprio cordoglio per la morte del militare, di stanza a Viterbo: "Gli uomini e le donne dell’Esercito - si legge in un messaggio - in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attorno alla famiglia del Capitano Raffaele Smaldone che ha tragicamente perso la vita".

Raffaele lascia una compagna con cui viveva a Roma. Su Facebook il dolore di amici e familiari: "Questa volta l'hai fatta grossa -scrive un cugino che ha postato una foto assieme al 33enne in divisa - . Chissà quante te ne diranno i nonni e zio Dino, come ai vecchi tempi quando li facevi arrabbiare con le tue marachelle. Abbracciali tutti da parte mia. Ciao Cugi ti voglio bene".