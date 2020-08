Contromano sulla statale 16 da Giovinazzo a Bari, provocano due incidenti. Bloccate dai carabinieri: in auto bottiglie di birra e vino

Contromano sulla statale 16 nel cuore della notte, proseguendo in direzione opposta rispetto a quella di marcia per chilometri, da Giovinazzo a Bari. Hanno anche causato due incidenti - che solo per un caso non hanno provocato vittime, ma solo danni alle auto - le due ragazze che la notte scorsa sono state fermate dai carabinieri a bordo di una Lancia Musa.

La folle manovra è iniziata intorno alle tre, quando il veicolo si è immesso sulla SS 16 a Giovinazzo, in direzione di Brindisi. All’altezza del Centro Commerciale “Bari Max”, la conducente di una Lancia Y è riuscita fortunatamente a evitare l'impatto con l'auto che procedeva contromano. Solo la reattività dimostrata dalla conducente della Lancia Y ha consentito a quest’ultima di evitare l’incidente, anche se la sua auto è comunque finita contro il guard rail.

La Lancia Musa quindi proseguito la sua corsa, fino a scontrarsi frontalmente con una Mini Cooper. La folle marcia è quindi terminata presso l’uscita di via Gentile a Bari, nel momento in cui una delle tre autoradio del Nucleo Radiomobile intervenute, ha costretto la conducente della Musa, dopo accorte manovre, ad uscire dalla SS 16.

Nelle fasi dell’inseguimento, i veicoli militari sono stati supportati anche da pattuglie della Polizia Municipale di Bari. Una volta bloccata la vettura, i carabinieri hanno appunto accertato che a bordo vi erano due ragazze. La conducente, invitata a sottoporsi all’esame etilometrico, ha rifiutato categoricamente e pertanto è stata denunciata in stato di libertà. A bordo della vettura sono state rinvenute due bottiglie di birra vuote e due bottiglie di vino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i conducenti della Lancia Y e della Mini Cooper, come detto, fortunatamente solo danni ai mezzi e tanto tanto spavento.