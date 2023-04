Alessandro, Tommaso, Floriana e Lucrezia: il dolore per le quattro giovani vittime dell'incidente a Bitonto

Le vite di quattro ragazzi spezzate tragicamente, mentre rientravano a casa dopo una serata trascorsa insieme, in un giorno di festa. Un'intera comunità scossa e addolorata dal terribile incidente che ieri, 25 aprile, sulla provinciale 231, ha portato via Alessandro, Tommaso, Floriana e Lucrezia, tutti bitontini.

Lo scontro frontale sulla provinciale

Il tragico impatto nella tarda serata, alle porte di Bitonto: per cause in corso di accertamento, l'Opel Corsa a bordo della quale i quattro viaggiavano si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic, con a bordo un ragazzo e una ragazza, rimasti gravamente feriti e trasportati rispettivamente al Policlinico e all'ospedale Di Venere. La ragazza, 19enne, ha riportato numerose fratture ed è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte, e si trova ora nel reparto di rianimazione. Sul posto, oltre al 118, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per liberare gli occupanti delle auto dalle lamiere. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: le due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

Chi erano le quattro vittime

Alla guida della vettura c'era Tommaso Ricci, elettricista di 23 anni. Con lui in auto la fidanzata Floriana Fallacara, 20 anni, animatrice, e altri due amici. Alessandro Viesti, 24 anni, che lavorava nella tabaccheria di famiglia, e Lucrezia Natale, la più giovane: aveva 16 anni e frequentava il liceo. L'impatto non ha lasciato loro scampo.

Il dolore della comunità bitontina

Tanti i messaggi di cordoglio della comunità bitontina, a cominciare da quello del sindaco, Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime: "E' un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico".

L'U.S. Bitonto Calcio, in una nota sui social, esprime "i sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del tragico incidente stradale accaduto ieri sera sulla s.p. 231 tra Bitonto e Modugno. Un dolore che accomuna l'intera comunità bitontina, ferita da una tragedia che ci fa piangere ancora una volta giovani vite spezzate prematuramente".

"La nostra festa non potrà avere adesso gli stessi colori - si legge sui canali social del Bitonto C5 Femminile - Il dolore e la tristezza per la tragedia che ha colpito le famiglie dei 4 ragazzi deceduti nell'incidente di questa notte ci ferisce e ci invita a riflettere e pensare su quello che possiamo fare, anche noi, per fare in modo che questa strage infinita di incidenti mortali possa finire. Il nostro abbraccio alle loro famiglie, ai loro amici a tutta la città ferita".