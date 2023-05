Auto si schianta contro ulivo e si ribalta tra Binetto e Bitetto: muore 17enne, feriti altri 3 ragazzi

Un ragazzo di 17 anni, Gianluca Moschetti è morto, nella notte tra venerdì e sabato, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 1 tra Binetto e Bitetto, nel Barese. Il giovane viaggiava a bordo di una Ford Fiesta guidata da un amico 21enne e con altri due ragazzi a bordo, tutti tra i 17 e i 18 anni: l'auto, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada impattando contro un albero di ulivo per poi ribaltarsi nei campi circostanti. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri di Modugno per i rilievi.

Il 21enne alla guida è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Il giovane sarebbe risultato positivo a un controllo antidroga. Gli altri occupanti dell'auto hanno riportato lievi lesioni. L'auto è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale.