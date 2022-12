Incidenti stradali in Puglia, la provincia di Bari al primo posto per feriti e sinistri

Cresce il numero degli incidenti stradali in Puglia nel primo semestre del 2022, la provincia di Bari è al primo posto per feriti e sinistri. I dati trasmessi dall'Asset (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) e dalle Forze dell'Ordine, segnalano un tragico rialzo dei numeri: da gennaio e giugno scorso, nella regione sono avvenuti 4.507 incidenti stradali con lesione di cui 87 mortali (con 7 plurimortali) che hanno provocato il decesso di 96 persone e il ferimento di altre circa 6.900. Rispetto al primo semestre 2021, si registra un incremento del 16% per gli incidenti con lesione e del 20% per il numero di feriti. Sono in leggerissimo decremento (-3,3%) il numero degli incidenti mortali e dei deceduti (-1,0%).

Il maggior numero di morti si è registrato nella provincia di Foggia con il 26%, seguita dalla Città metropolitana di Bari con il 25%. La zona del capoluogo di regione ha registrato anche il maggior numero di sinistri (35%) e il maggior numero di feriti (35%).

Il comune di Bari ha registrato 699 sinistri, al secondo posto Taranto con 304, poi Foggia e Lecce con 207. Al nono posto di questa classifica regionale poco lusinghiera c'è Altamura (78), seguita da Molfetta (70). La dodicesima piazza è occupata da Modugno (64). Il maggior numero di sinistri mortali è stato registrato nel comune di Taranto con 9 incidenti e 9 decessi, a Bari si registrano 4 sinistri e 4 morti.

Il 72% dei sinistri è avvenuto all?interno dei centri abitati e sono stati registrati il 21% dei decessi ed il 68% dei feriti. In ambito extraurbano sono stati registrati il 28% dei sinistri, il 79% dei decessi ed il 32% dei feriti. Le strade provinciali hanno registrato il 40% dei sinistri mortali e il 38% dei decessi, le strade statali sono state scenario del 27% dei sinistri mortali ed il 27% dei decessi. Sulle strade urbane si sono concentrati il 23% degli incidenti mortali e il 21% dei morti.

Nei primi sei mesi dell?anno, nella Città metropolitana, la Strada Provinciale 231 ha registrato 16 incidenti di cui 2 con esito mortale, seguita dalla SP 236 con 11 sinistri, dalla SP 240 con 9 sinistri di cui uno mortale e dalla SP 238 con 7 sinistri di cui uno mortale.

Per quel che riguarda le strade statali, nella provincia di Bari è la SS 16 ad aver segnalato il maggior numero di incidenti con 91 sinistri (un morto e 169 feriti), seguita dalla SS 96 (28 sinistri e 62 feriti), dalla SS 100 (24 sinistri e 42 feriti) e dalla SS 172 (14 sinistri di cui 2 mortali).

Nei primi sei mesi dell?anno non sono stati registrati incidenti stradali mortali che hanno coinvolto monopattini e bici elettriche. Sono invece due i sinistri mortali che hanno coinvolto i ciclisti. La fascia d?età dei conducenti di monopattini maggiormente coinvolta in sinistri stradali è stata quella compresa tra i 18-24 anni (25%), seguita dalla fascia d?età compresa tra i 30 e 44 anni (21%). I conducenti minorenni coinvolti rappresentano il 18%.

I minorenni, invece, sono la categoria dei conducenti più esposta negli incidenti che riguardano le bici elettriche (33%) e i ciclomotori (37%). La categoria dei conducenti compresi nella fascia d?età 18-24 (29%) è maggiormente coinvolta negli incidenti con i motocicli, mentre tra i ciclisti spicca la categoria dei conducenti compresi nella fascia d?età 45-64 (28%) seguita dai conducenti over 65 (22%).