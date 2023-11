Alla guida di una moto si scontra con un'auto: 61enne barese muore in un incidente a Roma

Un 61enne originario di Bari, Gaetano Pecorella, è morto nella giornata di lunedì 6 novembre in un incidente in moto avvenuto a Roma, nella zona dell'Eur.

Come riporta RomaToday, l'uomo, funzionario della Banca d'Italia, in sella alla sua moto, una Kawasaki, si sarebbe scontrato con una Smart guidata da un 19enne romano. Il 61enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio, dove è poi deceduto. Come riporta ancora il giornale, secondo i primi riscontri il 19enne alla guida della Smart non avrebbe rispettato il segnale di precedenza effettuando una svolta a sinistra. Il 61enne non sarebbe riuscito a evitare l'impatto violento con la vettura, che si è rivelato fatale. Elementi utili a ricostruire l'accaduto potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona e dalle parole di eventuali testimoni che potrebbero aver assistito all'incidente.