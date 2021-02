Morta a vent'anni in un incidente stradale, Ruvo e Molfetta piangono Rosanna: "Un grande dolore per tutti"

Due comunità unite nel dolore: Ruvo e Molfetta piangono Rosanna, la ragazza di vent'anni morta questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 56, che collega i due Comuni. La giovane, originaria di Ruvo, si stava recando a Molfetta ed era a bordo di una Fiat Punto con un amico, quando, per cause in corso di accertamento, la loro auto si sarebbe scontrata con un'altra vettura che proveniva nella direzione opposta. Per Rosanna, sbalzata fuori dall'abitacolo, non c'è stato nulla da fare.

"Notizie come questa fanno male. La morte di una persona giovane è sempre una sconfitta - afferma in una nota il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - Il primo pensiero è per l'interruzione del suo progetto di vita, per i suoi genitori, per i parenti, per i suoi affetti. Una vita che si spegne troppo presto è un dolore per tutti". "Invito tutti a riflettere - aggiunge il primo cittadino - e faccio appello ai giovani, agli automobilisti, perché non si facciano prendere dall'ebbrezza della velocità, da un eccesso di sicurezza. La vita è un bene prezioso". Minervini rivolge "un pensiero agli affetti di questa ragazza e degli altri ricoverati e sono loro vicino".

"Apprendo la notizia terribile di un nuovo incidente mortale sulla Ruvo-Molfetta in cui ha perso la vita una ragazza ruvese - scrive su Fb il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco - ancora una giovane vita spezzata, ancora su quella strada. Ogni morte è dolorosa, ma vent’anni sono davvero pochi e una simile tragedia è davvero difficile da accettare. Esprimo ai familiari il cordoglio della comunità".

Numerosi sui social i commenti e i messaggi di cordoglio della comunità: "Troppo grande il dolore di mamma, papà e i fratelli, non doveva andare in cielo in questo modo, non è possibile, un fior di ragazza nel fiore degli anni", scrive una concittadina. "Rip", "Che gli angeli ti accolgano in paradiso", scrivono in tanti. E tra i commenti, qualcuno chiede anche interventi per rendere più sicura una strada in cui già in passato si sarebbero verificati altri incidenti mortali.