Incidente a Rutigliano, scontro tra auto e trattore: ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito, alle prime luci dell'alba, a seguito di un incidente avvenuto nelle vicinanze di Rutigliano, sulla circonvallazione per Capurso. per cause non ancora conosciute, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava il giovane si è scontrata con un trattore che sopraggiungeva in quel momento.

Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto sono giunte anche le pattuglie delle Forze dell'Ordine (per rilievi e viabilità) e il personale dei vigili del fuoco. A causa dell'incidente lungo la strada sono stati registrati rallentamenti nelle prime ore della mattinata.