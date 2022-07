Incidente a Rutigliano, moto perde il controllo e si schianta: muore 22enne, grave un altro ragazzo

Un ragazzo di 22 anni è morto, alle prime luci dell'alba, dopo uno schianto avvenuto a Rutigliano, nel Barese. Il giovane, originario di Turi, stava percorrendo via San Francesco quando, attorno alle 4 del mattino, ha perso il controllo del veicolo per poi rovinare al suolo.

Il giovane è morto sul colpo. Con sè viaggiava anche un 19enne che, per le ferite riportate, è stato condotto all'ospedale Di Venere in codice rosso. Non si segnalano altri veicoli coinvolti. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Rutigliano e Triggiano per i rilievi.