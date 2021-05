Scontro sulla provinciale, impatto tra auto e mezzo della raccolta rifiuti: quattro feriti

Grave incidente questa mattina, intorno alle sette, sulla strada provinciale che collega Sammichele ad Acquaviva. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo per la raccolta rifiuti e un'utilitaria, una Yaris a bordo della quale viaggiavano tre persone.

Da accertare la dinamica dell'impatto, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, intervenuti sul posto. Per consentire le operazioni di soccorso dei feriti si è reso anche necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il conducente del Piaggio Porter e i tre occupanti della Yaris - marito e moglie di 58 e 53 anni e una terza persona di circa 40 anni - sono stati quindi soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Miulli di Acquaviva. Secondo prime informazioni, per due di loro il soccorso sarebbe avvenuto in codice rosso, ma nessuno dei feriti risulterebbe, almeno al momento, in pericolo di vita.

(Foto: Tonio Coladonato Vivi la Strada.it)