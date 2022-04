Incidente sul lungomare di San Giorgio a Bari: motociclista ricoverato in prognosi riservata

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave, ieri sera, a seguito di un incidente avvenuto sulla litoranea di San Giorgio, sul lungomare sud di Bari. Lo schianto ha visto coinvolte, per cause non ancora accertate, un'auto e una moto.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso e ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per rilievi e viabilità.