Incidente sulla Statale 16 all'altezza di San Pio: traffico e rallentamenti in direzione Nord

Traffico e rallentamenti, questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, all'altezza del quartiere di San Pio. Uno scontro si è verificato in direzione nord provocando code alla circolazione stradale. Non si segnalano al momento persone ferite. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per rilievi e viabilità.