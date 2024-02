Incidente a Santeramo, auto finisce fuori strada: muore 47enne

Un 47enne è morto nel pomeriggio di domenica 25 febbraio a seguito di un incidente avvenuto a Santeramo in Colle, nel Barese. L'uomo era alla guida di un suv quando, per cause non ancora conosciute, si è schiantato mentre si trovava lungo una strada di campagna che collega la cittadina murgiana ad Altamura.

Sul posto, oltre alle Forze dell'Ordine, sono intervenuti gli operatori del 118. L'incidente, secondo una prima ipotesi, potrebbe essersi verificato a causa dell'asfalto reso viscido dalla forte pioggia caduta ieri.