Tragico incidente a Santo Spirito, famiglia travolta da una moto sul lungomare: muore papà 47enne, ferito il figlio

Tragico incidente, intorno alla mezzanotte, sul lungomare Cristoforo Colombo, a Santo Spirito. Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto, mentre il figlioletto è rimasto ferito.

Il motoveicolo, condotto da un 20enne, avrebbe travolto una famiglia che in quel momento stava attraversando la strada: padre, madre e figlio minore. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto, nonostante i soccorsi del 118. Il bambino è stato trasportato in ospedale, al Giovanni XXIII, in codice rosso: resta al momento ricoverato al Pediatrico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 20enne è indagato per omicidio stradale.

Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è intervenuta la Polizia locale.