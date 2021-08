Incidente nella notte a Bari: scappa senza prestare soccorso, ventenne individuato e denunciato

E' accaduto all'incrocio tra via Calefati e via Manzoni: il giovane, di Bitonto, si è dato alla fuga senza soccorrere i feriti. E' stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale

/ Via Alessandro Maria Calefati

E' scappato senza prestare soccorso alle persone rimaste ferite, dopo l'incidente avvenuto in pieno centro a Bari. E' accaduto nella notte, all'incrocio tra via Calefati e via Manzoni: nel sinistro alcune persone hanno riportato lesioni, ma il giovane - un ventenne di Bitonto - si è dileguato.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che, a seguito di mirate indagini, ha rintracciato il ragazzo, per il quale è scattata la denuncia.

(foto di repertorio)