Schianto sulla Statale 100, il cordoglio di Emiliano: "Vicinanza alle famiglie delle vittime"

“Vorrei esprimere la vicinanza e il cordoglio mio e dell’intera comunità pugliese alle famiglie dei Bersaglieri Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, e alla famiglia di Michele Barletta, vittime dell’incidente avvenuto ieri nei pressi di Mottola". A parlare è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, intervenuto sullo schianto avvenuto ieri tra Mottola e Massafra, nel quale hanno perso la vita 4 persone e altre 2 sono rimaste ferite. Tre delle vittime erano di stanza al Reggimento Bersaglieri della Brigata Pinerolo, ad Altamura.

"Questa tragedia mi colpisce e commuove profondamente - dice Emiliano -. Alla Brigata Pinerolo mi unisce da anni un legame molto forte; nel 2006, da Sindaco di Bari, ho avuto l’onore di concedere alla Pinerolo la cittadinanza onoraria e insieme abbiamo condiviso missioni, cerimonie, momenti pubblici, istituzionali ed umani che custodisco tra i ricordi più cari. Ho bene in mente i valori e lo spirito di servizio che caratterizzano i militari e le militari della Pinerolo e avverto quindi la perdita di oggi in tutta la sua gravità per le famiglie e per l’intera comunità. Al Comandante della Brigata Pinerolo e a tutto il corpo militare rivolgo le più sentite condoglianze, così come esprimo sentimenti di vicinanza alle persone rimaste ferite nell’incidente e alle quali auguro una pronta guarigione”.