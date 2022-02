Scontro tra auto in Valle d'Itria: due feriti, traffico e rallentamenti a Locorotondo

Un incidente si è verificato questa mattina, attorno alle 7, sulla Statale 172 dir. 'Dei Trulli', nelle vicinanze di Locorotondo (Bari): due le vetture coinvolte direttamente schianto. I veicoli, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte. Feriti, in maniera non grave, il conducente e il passeggero di una delle auto coinvolte, entrambi trasportati in ospedale. Un terzo veicolo sarebbe stato coinvolto marginalmente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Locorotondo per rilievi e viabilità, nonché ambulanze del 118 e personale dell'Anas. Il traffico è stato deviato, per le prime ore della mattinata, sulle strade limitrofe.