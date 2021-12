Schianto tra tre vetture sulla Tangenziale a Poggiofranco: un ferito, traffico in tilt verso sud

Una persona è rimasta ferita, nel primo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto sulla Tangenziale di Bari, all'altezza di Poggiofranco. Lo schianto si è verificato in direzione sud e ha coinvolto tre vetture. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi, personale del 118 per prestare i soccorsi e operatori dell'Anas.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico con circolazione deviata sull'adiacente viabilità di servizio. Il personale Anas è al lavoro per la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.