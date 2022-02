Scontro tra auto, furgone e bus all'ingresso della città di Bari: traffico in tilt sulla Statale 100

Traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla Statale 100, all'altezza dell'ingresso nella città di Bari, a causa di un tamponamento che ha coinvolto un'auto, un autocarro e un bus. Non si segnalano, al momento, persone ferite. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità, nonchè personale dell'Anas.

La Polizia Locale consiglia, per chi è diretto verso il centro città, di imboccare l'uscita per Triggiano e procedere in direzione via Fanelli.