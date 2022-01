Scontro tra due auto in via Giulio Petroni: due persone ferite, traffico in tilt a Carrassi

Due persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto in via Giulio Petroni, nel quartiere Carrassi di Bari. Lo scontro si è verificato all'altezza di via Pellegrini. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 per i soccorsi.

In corso di ricostruzione la dinamica dello scontro. Pesanti le conseguenze sul traffico con la circolazione bloccata per diverse ore, lungo una delle strade più trafficate del quartiere.