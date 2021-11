Doppio incidente in Tangenziale tra Poggiofranco e Santa Caterina: feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa di 2 incidenti avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro, in direzione nord. Il primo si è verificato all'altezza di Santa Caterina, nelle vicinanze dello svincolo per lo stadio San Nicola, con tre auto coinvolte.

Nel secondo incidente, invece, avvenuto vicino allo svincolo per Poggiofranco, sono rimasti coinvolti altri mezzi con alcuni automobilisti feriti. Sul posto vi sono pattuglie della Polizia Stradale e ambulanze del 118. Lunghe code sono segnalate su tutta la Tangenziale. La Polizia Locale consiglia, per chi viaggia in direzione nord, di uscire a Japigia e adoperare la litoranea.