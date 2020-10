Tragico incidente a Bari: schianto frontale in via Napoli, muore 35enne

Terribile incidente nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, a Bari. Un uomo è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita in un scontro frontale tra auto avvenuto in via Napoli. La vittima è un 35enne, Onofrio Ricupero: lascia la moglie e due bambini.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto a bordo della quale si trovava il 35enne sarebbe stata travolta frontalmente da un'altra vettura con a bordo due persone: il conducente è rimasto lievemente ferito, più serie invece le condizioni del passeggero. Dopo il violento impatto, l'auto della vittima è finita contro il muro della vicina caserma Briscese.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso e ha avviato indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)