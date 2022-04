Schianto tra Gioia e Santeramo, muore 49enne. Ferita la moglie, in codice rosso anche altre 2 persone

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina nel Barese, sulla sp 235 tra Gioia del Colle e Santeramo. A perdere la vita un uomo di 49 anni. Ferita in modo grave la moglie della vittima, una 31enne: la donna è stata trasportata assieme ad altri due feriti in ospedale, in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, vi sarebbe stato uno scontro frontale tra due vetture. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e personale del 118 per i soccorsi. La donna è stata trasportata all'ospedale Miulli di Acquaviva dove attualmente si trova in prognosi riservata. Trasportato al Policlinico di Bari, invece, il 30enne conducente dell'altra vettura, con una prognosi di 30 giorni. La passeggera 26enne di quest'ultima vettura, invece, è ricoverata in prognosi riservata.