Incidente alle porte di Castellana Grotte, scontro tra moto e auto: grave ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 237 che collega Castellana e Monopoli, nel Barese, a poca distanza dalla città delle Grotte.

Sul luogo dello schianto sono giunte le Forze dell'Ordine e personale del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane in ospedale-. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di una moto, si è scontrato con una vettura per cause non ancora conosciute.