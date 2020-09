Incidente in moto al San Paolo, muore 44enne. Il dolore per Gianluca: "Addio amicone"

Con la moto contro un palo della segnalatica stradale. Non ce l'ha fatta l'uomo di 44 anni rimasto coinvolto venerdì sera in un grave incidente in viale Europa, al quartiere San Paolo. In corso di accertamento le cause dell'impatto, rivelatosi purtroppo fatale. Troppo gravi le ferite riportate da Gianluca Pepe, 44 anni, camionista: soccorso dal 118, è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Tanti sui social i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti: "Non ci credo, non è possibile", "Un caro amico ci lascia per sempre", "Fai buon viaggio amicone", "Riposa in pace caro Gianluca", scrive chi lo conosceva.