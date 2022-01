Schiantro tra furgone e camion sulla Provinciale: due fratelli morti, un ferito trasportato in ospedale

Due fratelli sono morti, questo pomeriggio, a seguito un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 231, tra Terlizzi e Ruvo, nel Barese. I due, originari di Palazzo San Gervasio (Potenza), erano a bordo di un furgone Fiat Doblò che, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un camion.

Lo schianto si è verificato attorno alle 15, in direzione Nord. Sul posto sono giunte le autoambulanze del 118, nonché i Vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere e i Carabinieri. Oltre alle due vittime c'è anche un ferito, trasportato in gravi condizioni in ospedale. Pesanti i disagi alla circolazione, rallentata per diverse ore.