Due incidenti sulla Tangenziale di Bari: schianti a San Giorgio e Palese, traffico in tilt

Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Bari, a causa di forti rallentamenti dovuti a due incidenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro.

Uno di questi si è verificato all'altezza di San Giorgio, in direzione nord: cinque le auto coinvolte per un maxitamponamento. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e personale dell'Anas. Una donna è rimasta ferita in modo non grave.

L'altro scontro è invece avvenuto a Palese, all'altezza dei curvoni (direzione nord). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Entrambi gli incidenti hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione. La situazione è migliorata nel corso della mattinata.

Durante la notte, invece, era stata risolta una situazione critica su via Napoli, dopo che un mezzo pesante aveva danneggiato un grande portale segnaletico lungo la strada: per precauzione erano state chiuse, dalla Polizia Locale, le rampe d'accesso alla Statale 16.