Schianto sulla statale Brindisi-Bari: terribile impatto tra auto e camion, due morti

Terribile incidente, intorno alle 14 di oggi, lunedì 25 settembre, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, in direzione nord, nei pressi dello svincolo per Torre Spaccata, nel territorio di Fasano. Come riporta BrindisiReport, nel violento impatto, che ha coinvolto un autoarticolato e una Ford Fiesta, hanno perso la vita due persone, e una terza, che si trovava con le vittime a bordo dell'autovettura, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Perrino. Illeso il conducente del mezzo pesante. Originarie del Barese le due vittime: si tratta di un 55enne di Gioia del Colle e di un 50enne di Spinazzola.

Sul posto, insieme alla Polizia stradale, sono intervenuti addetti Anas e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ostuni e Monopoli, che hanno hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi, bonificando l'impianto elettrico e del carburante per evitare eventuali inneschi.

La carreggiata è stata chiusa nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, e il traffico viene deviato dal km 1,800 lungo la viabilità di servizio adiacente.