Scontro tra tre auto in Tangenziale a Poggiofranco: automobilisti feriti, traffico in tilt

Traffico in tilt, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un incidente avvenuto dopo lo svincolo per Poggiofranco, in direzione sud. Tre le auto coinvolte, secondo le prime informazioni, per una dinamica da ricostruire. Vi sarebbero anche alcuni feriti.

Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale per rilievi e viabilità, nonché le ambulanze del 118. Lunghe code si sono formate immediatamente lo schianto.