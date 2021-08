Scontro tra tir e auto sulla Statale 100: una persona ferita, trasportata in ospedale con codice rosso

Una persona è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 100, all'altezza di Gioia del Colle.

L'impatto, secondo i primi rilievi avvenuto in modo frontale, ha visto coinolti un autocarro e un'auto. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale del 118. Il ferito è stato tasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. La strada è stata chiusa al traffico in direzione Bari. Sul luogo dell'incidente anche mezzi Anas.