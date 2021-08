Schianto nel centro di Bari: conducente positivo all'alcol test, scatta la denuncia

L'uomo dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza: l'uomo aveva un tasso alcolemico di 0,8 g/l, al di sopra dei limiti consentiti

Una persona è stata denunciata dalla Polizia Locale a Bari, ieri sera, a seguito di un incidente avvenuto in via Carulli, nel quartiere Madonnella, che ha visto coinvolte due vetture. Il conducente di uno dei veicoli dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza: l'uomo aveva un tasso alcolemico di 0,8 g/l, al di sopra dei limiti consentiti.

Multato, invece, l'altro conducente del secondo veicolo coinvolto: si tratta di un neopatentato che presentava una positività alcolemica a 0,46 g/l. Per lui, oltre alla sanzione, anche la decurtazione di 5 punti sulla patente.