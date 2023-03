Incidente sulla Statale 16 all'altezza dell'uscita San Paolo: 4 feriti e traffico in tilt

Un incidente fra un'auto e un mezzo pesante (autoarticolato con rimorchio) ha causato 4 feriti sulla Statale 16 all'altezza dell'uscita 5 per il quartiere San Paolo di Bari, in direzione sud. I feriti sono stati trasportati al Policlinico per effettuare i necessari controlli medici. Al momento non si registrano situazioni di grave pericolo di vita, i 4 sarebbero in 'codice giallo'. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale.

Il traffico risulta ancora congestionato sul tratto, la Polizia Locale consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di considerare l'opportunità di imboccare l'uscita 4 di Via Napoli per evitare le lunghe code. Si registrano ripercussioni anche sulla viabilità della Strada Statale 96 e sulla via Bruno Buozzi.