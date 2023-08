Scontro fra auto e bici in corso Vittorio Emanuele: un ferito nell'incidente

Momenti di paura e traffico in tilt, questa mattina in corso Vittorio Emanuele, nel Centro di Bari: un incidente stradale ha coinvolto, intorno alle 11.30, una bici ed una vettura. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sul luogo dell'impatto ci sono anche i soccorritori del 118 per prestare le cure allo sfortunato ciclista.