Scontro tra auto e bici elettrica sull'estramurale Capruzzi, ciclista ricoverato in codice rosso in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio sull'estramurale Capruzzi, a Bari. Un'auto Ford e una bici elettrica, che procedevano in direzione opposta, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con corso Benedetto Croce. Nel violento scontro il ciclista è stato sbalzato dal veicolo, finendo in strada: ferito gravemente, è stato trasportato in codice rosso da un'amulanza del 118 e ricoverato al Policlinico, dove - secondo le prime informazioni, ha riportato un trauma lacero contuso, ma sarebbe al momento cosciente. Nell'impatto si è anche rotto il vetro del parabrezza e dei fanali anteriori dell'auto.