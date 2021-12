Impatto con l'autobus su via Napoli, automobilista ricoverato in codice rosso in ospedale

Ricoverato in codice rosso in ospedale un'automobilista coinvolto questa mattina in un incidente a Bari. L'Opel Corsa guidata dall'uomo si è scontrata, per cause ancora da definire, intorno alle 9 con un autobus dell'Amtab su via Napoli, verso l'incrocio con via Casavola. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza l'uomo - ferito gravemente nell'impatto - all'ospedale del quartiere San Paolo. Nessun ferito, invece, tra conducente e passeggeri del mezzo di trasporto pubblico.

Gli agenti di polizia locale sono intervenuti per deviare il traffico nelle vie circostanti fino alla completa rimozione dei mezzi, avvenuta circa un'ora dopo l'incidente.