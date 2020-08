Incidente sulla statale 16 a Monopoli: coinvolti auto e bus, traffico rallentato e code in direzione sud

Un'auto e un bus sono rimasti coinvolti questa mattina in un incidente avvenuto sulla statale 16, a Monopoli, all'altezza di Contrada Assunta, in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono scontrati e l'autovettura è finita contro la barriera New Jersey: ferita la donna alla guida, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna conseguenza per i passeggeri del bus, mentre pesanti sono state le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti. La circolazione è stata deviata sulle complanari per consentire i rilievi da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto, e la successiva rimozione dei mezzi.

(foto Fb Michele Minardi)