Scontro tra auto e camion, muoiono madre e figlia di 11 anni: Altamura piange Francesca e Nicole

Erano originarie di Altamura le due vittime del terribile incidente avvenuto lunedì pomeriggio alle porte di Laterza, nel Tarantino, all'incrocio tra la statale 580 e la provinciale 8 che conduce a Ginosa.

Nel violento impatto tra un'auto e un camion, hanno perso la vita una donna di 52 anni, Francesca Maria Natale, docente di sostegno, e sua figlia di 11, Nicole Lorusso. Sono rimasti feriti gli altri due figli minorenni della donna e il conducente del mezzo pesante. Secondo quanto emerso finora, l'auto a bordo della quale viaggiavano le vittime e gli altri due feriti si sarebbe scontrata con il camion in prossimità di una deviazione. I feriti, tra cui il camionista, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. È invece servito l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare i corpi delle due vittime. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui, soltanto poche ore prima, nella mattinata di domenica, aveva perso la vita un 20enne di Santeramo, Giovanni Perrone, giovane promessa dell'atletica pugliese: la sua moto, per cause in corso di accertamento, si era schiantata contro un muretto.