Impatto sulla SS16 tra due veicoli: un ferito. Statale chiusa al traffico per i soccorsi

Incidente sulla SS16 tra due veicoli, che ha causato anche un ferito. L'impatto è avvenuto nel pomeriggio in direzione Brindisi, all'altezza del chilometro 828,750 nei pressi dello svincolo per Polignano a Mare.

Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente, che ha costretto l'Anas a chiudere un tratto della Statale per soccorrere gli automobilisti. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

l traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Cozze/Conversano (km 828).

Foto di repertorio