Scontro fra furgone e auto sulla Provinciale 106 ad Acquaviva: 5 feriti in ospedale

Un terribile impatto è avvenuto, intorno alle 6 di questa mattina, sulla Strada Provinciale 106 che collega Putignano con Gioia del Colle: lo scontro fra un furgone e un'auto, all'altezza dello svincolo per Acquaviva delle Fonti, ha provocato 5 feriti trasportati in ospedale, di cui 4 in 'codice rosso' e uno in 'codice giallo'.

Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco. I carabinieri, giunti anch'essi sul luogo dell'incidente, hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da vivilastrada.it, i due feriti che viaggiavano sull'auto sarebbero residenti a Putignano e Noci. Gli altri tre che erano a bordo del furgone, provenivano da Gioia e si dirigevano verso Putignano. L'asfalto, reso scivoloso dalla pioggia battente, avrebbe reso più pericoloso il tratto stradale.

Il traffico ha subito importanti rallentamenti e, successivamente , è ripreso a senso alternato su una corsia. La viabilità è stata gestita dagli agenti di Polizia presenti sul luogo del sinistro.