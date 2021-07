Incidente sul lungomare a Bari: scontro tra auto e mezzo Amiu, due feriti

E' accaduto questa mattina sul tratto all'altezza di piazza del Ferrarese: feriti, in maniera non grave, i due occupanti dell'autovettura

Un incidente si è verificato questa mattina presto sul lungomare Imperatore Augusto, in corrispondenza di piazza del Ferrarese. Per cause in corso di accertamento, un'auto di grossa cilindrata ha impattato contro un mezzo Amiu. Feriti, in maniera non grave, i due occupanti dell'autovettura, soccorsi dal 118. Sul posto sono intervenuti i militari della vicina caserma della Guardia di Finanza e Polizia.