Scontro fra auto e moto a Conversano, morto un 17enne di Mola

Un ragazzo di 17 anni, di Mola, ha perso la vita ieri notte in un incidente stradale a Conversano. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava la vittima (insieme ad un amico) si sarebbe scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma il ragazzo sarebbe molto sul colpo. Il 17enne viaggiava come passeggero a bordo dello scooter. I carabinieri indagano per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio.

L'incidente è avvenuto in pieno centro urbano, poco prima della mezzanotte. La moto, con a bordo due giovani di Mola di Bari, si sarebbe scontrata, per cause tutte da accertare, in via Bari direzione Rutigliano, con una vettura proveniente da via Cozze. Dopo l’impatto la due ruote è stata scaraventata su un'altra auto proveniente dalla direzione opposta allo scooter. A perdere la vita il 17enne Antony Innamorato, passeggero della moto. L'altro ragazzo a bordo dello scooter, anch’esso di Mola, sarebbe ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giacomo di Monopoli.