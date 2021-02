Incidente a Japigia, scontro all'incrocio in via Peucetia: impatto auto-moto

Due le persone soccorse da ambulanze del 118. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso

Un incidente si è verificato intorno alle 18 in via Peucetia, al quartiere Japigia, all'altezza dell'incrocio con via Apulia.

Secondo prime informazioni, nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte un'auto e una moto. Due persone sono state soccorse da ambulanze del 118: non si conoscono al momento dettagli sulle loro condizioni, ma all'arrivo dei soccorsi sarebbero state comunque vigili e coscienti.

Sul posto, per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Bari.