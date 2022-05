Doppio incidente sul lungomare a Bari, due feriti: scontro tra auto e moto in zona porto, pedone investito

Due incidenti, avvenuti a poca distanza, hanno mandato in tilt il traffico nel tardo pomeriggio sul lungomare di Bari. Il primo sinistro, avvenuto in zona porto, all'altezza dell'ex ristorante 'Al Gambero', ha coinvolto un'auto e una moto. Il centauro è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale con un trauma agli arti inferiori.

Il secondo incidente, invece, ha riguardato l'investimento di un pedone, che sarebbe stato travolto da un'utilitaria, secondo prime ricostruzioni mentre attraversava la strada. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.