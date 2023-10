Rimase ferito in uno scontro fra auto e moto nel quartiere San Paolo, morto il 16enne Domenico Capodiferro

È morto Domenico Capodiferro, il 16enne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 7 ottobre in strada del Torrente, nel quartiere San Paolo di Bari. Lo schianto aveva visto coinvolte un'auto e una moto, guidata proprio dal minore. I veicoli, secondo una ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause non ancora conosciute, si sono scontrati.

Il ragazzo, ricoverato nel Policlinico di Bari, è spirato durante questa notte. La famiglia del povero Domenico ha dato l’assenso alla donazione degli organi.