Scontro tra auto e moto sulla provinciale: muore giovane centauro

L'impatto nella serata del 9 febbraio sulla strada tra Rutigliano e Noicattaro. Vittima un ragazzo di 25 anni, che viaggiava in sella alla motocicletta

Un giovane di 25 anni, originario di Rutigliano, è morto nella serata di martedì 9 febbraio in un incidente avvenuto sulla strada che collega Rutigliano a Noicattaro. Nell'impatto sono rimaste coinvolte un'auto e una moto, in sella alla quale viaggiava la vittima. Da accertare l'esatta dinamica dell'impatto che potrebbe essere stato favorito anche dalla scarsa illuminazione serale della zona. Secondo una prima ricostruzione, la vettura si stava immettendo sulla strada principale da una contrada lungo la provinciale quando è avvenuto l'impatto. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi del caso.