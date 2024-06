Sbalzato dalla moto guidata da un amico: 24enne muore a Terlizzi dopo lo scontro con un'auto

È morto nel Policlinico di Bari, dove era ricoverato da ieri in seguito ad un terribile incidente in moto avvenuto a Terlizzi. Il 24enne Mario Morgese ha perso la vita a causa delle ferite riportate dopo uno scontro fra il mezzo a due ruote e un'auto, per le vie del centro nella cittadina barese. Il giovane, che viaggiava come passeggero in sella alla moto, sarebbe stato sbalzato dopo l'impatto fra i veicoli. Anche i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente sarebbero rimasti rimasti feriti.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto ieri sera verso le 21.30. Il drammatico episodio ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Terlizzi. "Non vorremmo mai apprendere notizie come queste - scrive sulla sua pagina facebook il presidente del Consiglio Comunale di Terlizzi, Giampaolo Sigrisi - La nostra Comunità perde una giovane vita, quella di Mario. Un ragazzo di 24 anni. Preghiamo per te, ragazzo".

Sono numerosi i commenti increduli e disperati per la notizia. "Questa notte ero in servizio al Policlinico ho vissuto uno dei tanti momenti brutti" scrive un uomo su facebook, "Si muore troppo per incidenti, ma dispiace, sono molto vicina alla famiglia", sottolinea un'utente del social network. "Troppo spietata la vita con questo ragazzo, ciao Mario" commenta una donna.